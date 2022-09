PORTO SAN GIORGIO - Le dimissioni di Marco Ceccarani dalla Sgds servizi creano scompiglio in Comune. L’annunciato passo indietro del direttore della partecipata dell’ente, dopo 10 anni di lavoro, sono state un fulmine a ciel sereno che si aggiunge a numerose questioni che l’Amministrazione Vesprini si trova ad affrontare in questo periodo complicato.

I tempi



Ceccarani se ne andrà il prossimo 15 ottobre, lasciando un posto vacante all’interno dell’importante società che si occupa di raccolta dei rifiuti, mense scolastiche, gestione della rete gas metano e farmacia comunale. Ceccarani pare aver dichiarato di aver deciso di lasciare poiché gli è stato proposto un altro prestigioso incarico ma è del tutto evidente che alla base vi sia una scelta politica dopo il cambio di amministrazione. Sta di fatto che ora il posto è vacante e non è detto che non vi saranno altri cambiamenti anche alla presidenza della società, attualmente ricoperta da Gabriella Caliandro che aveva sostituito Renzo Interlenghi. Sarebbe un peccato, visto che a detta di molti, la società nell’ultimo decennio ha lavorato bene in città e che molto può ancora fare nei settori strategici di cui si occupa. «Una notizia che è arrivata inaspettatamente -ha commentato il sindaco Valerio Vesprini- oltre al rapporto umano che c’era con Ceccarani e al percorso che ha fatto in tutti questi anni, il fatto che abbia fatto un buon lavoro è sotto gli occhi di tutti. La società è stata risanata grazie al suo lavoro. La sua è stata una decisione inaspettata ma capisco anche le ambizioni personali. C’è attenzione e preoccupazione attorno alla questione nel cercare di trovare il modo di lavorare per dare continuità alla società. Stiamo disponendo un bando che valuterà curriculum e sceglierà in base alle qualifiche, alle esperienze professionali ed ai titoli. Valuteremo tanti aspetti. Parliamo di una partecipata importante che gestisce servizi importanti ed ha un asset pubblico importante sulla vita sangiorgese».



Il bando



Il bando sarà pronto a breve, del quale si stanno definendo i criteri valutativi. «Il lavoro della società va avanti - ha precisato Vesprini- Ceccarani si è anche messo a disposizione per aiutare la società nel passaggio di consegne dopo dieci anni di stabilità. Questo cambiamento non può non destare un po’ di preoccupazione e va gestito con attenzione. Spero che queste dimissioni non incidano. Nelle mani della direzioni c’è il piano industriale, il controllo dei costi oltre che la gestione del personale. Poi con la farmacia, si è passati da una gestione comunale ad una gestione privata che è riuscita a far aumentare il fatturato. Io questo passaggio lo avrei evitato ma sono fiducioso». Con Ceccarani «avevamo iniziato a parlare di sviluppo dell’azienda in settori redditizi. Riprenderemo questo discorso con chi arriverà».