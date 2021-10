Lancio di sedie e spray urticante, altri sette Daspo Willy a ragazzi per i disordini sul lungomare

PORTO SAN GIORGIO - Dopo i primI cinque provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai luoghi di intrattenimento emessi dal Questore di Fermo subito dopo i gravi fatti di violenza avvenuti nelle prime ore di domenica 19 settembre scorso nei pressi di un locale del lungomare sangiorgese, ulteriori analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti degli altri autori di quella notte di movida violenta fermana.Quella notte, a Porto San Giorgio in via Oberdan, nel locale denominato “Puerto Banana” e nelle immediate vicinanze dello stesso, un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, ha prima provocato gli avventori e le persone presenti nell’area perimetrale esterna del locale pubblico e successivamente li hanno aggrediti lanciando alcune suppellettili e nebulizzando spray urticante.

Dopo l’intervento degli equipaggi e degli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure alle vittime delle aggressioni, è stata subito avviata una articolata attività di indagine, sono state analizzate le denunce-querele presentate dalle parti offese, sono state escusse numerose persone informate sui fatti ed acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale, nonché quelle di alcuni locali adiacenti al teatro degli eventi.

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Fermo ha consentito di acclarare che alcuni individui di varie nazionalità, poco più che maggiorenni ed anche minorenni, avevano dapprima molestato e provocato i passanti di lungomare Gramsci per poi dar vita, nei pressi del locale, a veri e propri scontri fisici, lanciando bicchieri e bottiglie, rovesciando sedie e spruzzando spray urticante. Il cerchio si è così chiuso intorno ai principali autori di quella notte “brava”, con altre sette denunce.

