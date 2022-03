Accendono fumogeni al palazzetto dello sport, scatta il Daspo per due tifosi con il volto travisato

PORTO SAN GIORGIO - A gennaio si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio una manifestazione sportiva di calcio a 5 nel corso della quale si sono sfidate squadre provenienti principalmente dalla nostra regione ma anche da altre zone del territorio nazionale. Al termine di una di queste gare gli operatori della Polizia di Stato in servizio hanno individuato un gruppo di giovani tifosi della squadra ospite della provincia di Pesaro e Urbino i quali, all’uscita dal palazzetto, hanno intonato cori di scherno nei confronti di altre squadre partecipanti ed acceso alcuni fumogeni. Nell’occasione la polizia scientifica fermana ha ripreso ogni fase degli eventi, analizzando successivamente i filmati ed estrapolando le immagini dei soggetti che avevano acceso gli artifici, alcuni dei quali travisati con il cappuccio della felpa e con le mascherine di protezione delle vie aeree. Incrociando tali frame con quelli relativi all’ingresso della tifoseria nella struttura sportiva e quelli acquisiti durante gli incontri mentre i sostenitori si trovavano sugli spalti, i tecnici della Polizia di Stato sono riusciti ad individuare con certezza due giovani che sono stati successivamente identificati per due tifosi poco più che ventenni residenti a Pesaro. I ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di accensione di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, previsto dalle specifiche norme inerenti la sicurezza delle stesse e delle persone presenti negli stessi contesti.

