PORTO SAN GIORGIO - Gianni Schiuma porta sul palco il mondo della discoteca. Il dj sarà a teatro il 28 dicembre alle 21.30 con un monologo che attraverso la musica racconterà uno spaccato di vita nel mondo della movida. L’incasso sarà interamente devoluto alla Croce Azzurra. Biglietto unico 11 euro, prevendite su Ciaotickets e nei punti vendita: tabaccheria Lanciotti Simone, tabaccheria Mascitelli, Mingus dischi.



L’incontro



L’evento è stato presentato ieri mattina nella stanza del sindaco, Valerio Vesprini, cresciuto nelle discoteche che avevano in console Schiuma: «Per noi ragazzi è la storia di quell’epoca, di una provincia, di una Porto San Giorgio viva, una Porto San Giorgio che stiamo cercando di riportare a quei livelli. È un dj che ha calcato i palchi e la storia delle discoteche della nostra regione. È abbinato alla beneficenza per la Croce Azzurra, con l’obiettivo dell’acquisto di un nuovo mezzo di servizio. Il nostro obiettivo è abbinare eventi culturali e sportivi per un fine superiore per aiutare quest’associazione che fa molto per la città». Lo spettacolo, prodotto dall’associazione Progetto Musical, nasce da un’idea di Manu Latini, attore e regista: «La nostra associazione - dice - ha sede legale qui e si muove a Porto San Giorgio. Per noi è motivo di orgoglio portare una delle nostre produzioni ad esibirsi. Della mini tournée, questa sarà l’unica tappa nel Fermano. C’è già fermento e attesa, abbiamo già staccato 60 biglietti».

«Volevo fare il cantante»

Gianni D’Angelo, in arte Gianni Schiuma, porterà sul palco uno spaccato di vita attraverso la musica: «Sono nato come dj ma volevo fare il cantante. Dal 1982, ho lavorato in oltre 100 locali, 20 tra Ancona e Pescara. Tra Porto San Giorgio, Pedaso e Porto Sant’Elpidio ho passato almeno 20 anni vedendo crescere una generazione e mezza. Allo Zen ho conosciuto mia moglie e ho stabilito e mantenuto profondi rapporti di amicizia tra Fermo e Porto San Giorgio. Mi hanno proposto di raccontare la mia storia attraverso la musica con la rassegna Storie e alla fine ho accettato». Lo spettacolo, dura un’ora e tre quarti, parte dagli anni ‘60 e dalla musica di Celentano e racconta le esperienze di Schiuma come speaker radiofonico, poi dj, vocalist e performer. Sul palco, arriverà la narrazione anche sociale di un’epoca vissuta attraverso la musica di quegli anni, fino alla dance floor del Flexus, dello Zen, del Green Lives.



I dischi



Schiuma si porterà sul palco i suoi vinili e racconterà assieme a Latini la gente e il mondo delle discoteche di quel tempo. La mission dello spettacolo è l’acquisto di una nuova ambulanza, come ha ricordato il presidente della Croce Azzurra Gilberto Belleggia: «Gianni è l’imperatore del divertimento e siamo onorati che una persona come lui si racconti a scopo di beneficenza, soprattutto per noi. Gianni ha fatto la storia del divertimento». L’assessore a Cultura e sociale, Carlotta Lanciotti l’ha definito «un evento che arricchisce il programma teatrale con la Porto San Giorgio che era e che tutti vorremmo rivivere».