PORTO SAN GIORGIO - Nuovi obiettivi per la Giunta e un punto chiave: le aree Zpu da sbloccare. Una delle più importanti è l’area ex Cossiri: «Sappiamo - dice il sindaco Valerio Vesprini - che c’è la volontà d’investire su Porto San Giorgio. I progetti per la Zpu ci porteranno a programmare, poi la maggioranza valuterà. Per ora sappiamo che c’è la volontà da parte del privato. Ma ci sono state variazioni sui tassi d’interesse, noi abbiamo i tassi variabili e l’anno prossimo pagheremo 80mila euro in più. Il rialzo dei tassi vale anche per gli investitori e rappresenta un freno». Sul maxi parcheggio a nord, «sul quale grava un vincolo paesaggistico - sottolinea - bisognerà ragionare con i dirigenti regionali e cercare di rimuovere il vincolo come già è stato fatto in passato. Si tratta di una zona importante per la città e di sviluppo turistico, solo che a oggi è impossibile intervenire essendo vincolata».



I punti

La Fornace Branella, lungo la Statale nord «è un’area bianca nel Piano regolatore che risale al 1996 della giunta Rossi: all’epoca il privato fece ricorso al Consiglio di stato che gli diede ragione su una questione legata alle volumetrie; quella ora è una zona bianca senza destinazione urbanistica e da pianificare. Serve una variante urbanistica che prevede tempi lunghi, ma almeno l’interlocutore è lo stesso dell’ex Cossiri. Serve tempo, oltre che soldi. Ci ripromettiamo di rimetterci mano e cercare di risolvere la questione dei comparti delle famose Zpu, visto che lo sviluppo del territorio è stato bloccato da quei comparti. L’obiettivo è di redigere il Piano regolatore, ma prima ci sono da risolvere i singoli comparti bloccati». Sull’ecocentro, Vesprini conferma il ventilato spostamento: «Anche l’ecocentro si trova in una Zpu 8 e fa parte della variante dell’ex Cossiri, dovrà essere spostato anch’esso. Stiamo cercando un’area adeguata anche per la viabilità e la logistica che prevede la circolazione di mezzi pesanti. La cosa difficile sarà trovare l’area adatta all’interno di una zona altamente urbanizzata». Un altro grande tema da portare avanti, sarà il Piano del porto.

Il mare

«Finalmente - chiosa il primo cittadino - abbiamo una pianificazione sull’area portuale che è stata portata in consiglio comunale e prevede sia aree comunali che a terra. Ora che è arrivato il dirigente, inizieremo a lavorare sulle aree a terra e dei concessionari, di concerto con il Marina visto che il porto potrebbe essere il volano di Porto San Giorgio».