Guardia di Finanza Controlli a tappeto alla stazione ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIROGIO - Una giornata particolarmente intensa sul fronte dei controlli in centro. Guardia di Finanza e Polizia hanno svolto alcuni acceratmenti e controlli apparentemente casuali nei pressi della stazione ferroviaria e in altri punti sensibili della città. La stazione da qualche tempo si segnala per essere crocevia di balordi e persone poco raccomandabili che potrebbero alimentare giri di droga o malvivenza.La Finanza si è presentata in centro con i cani antidroga e ha controllato diverse persone, proprio nell’ottica di una collaborazione sempre più stretta delle forze dell’ordine auspicata anche nel corso del tavolo sulla sicurezza dal prefetto proprio con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro e le forze in campo.