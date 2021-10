Continuano ad aumentare gli accessi: Rocca Tiepolo scommette sui fine settimana

PORTO SAN GIORGIO - Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio torna a essere aperta al pubblico. Ad annunciarlo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è stata l’assessore alla Cultura e al turismo, Elisabetta Baldassarri che qualche giorno ha dichiarato via social: «Torniamo a visitare liberamente la fortezza della nostra città. Sarà aperta al pubblico tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Su richiesta è possibile inoltre visitarla anche fuori da questi orari. L’accesso è aperto anche da piazza San Giorgio».



Di recente, sono stati infatti realizzati i lavori di riqualificazione e ripristino della scalinata che dalla piazza della chiesa di San Giorgio conduce direttamente all’ingresso. Il sito rappresenta uno dei simboli storici della città che attraverso un’adeguata valorizzazione e la fruizione da parte del pubblico, può essere considerato volano economico e attrazione turistica.

La struttura, non a caso, è stata inserita all’interno degli itinerari turistici organizzati durante la passata stagione estiva. Prosegue l’offerta culturale, anche attraverso la messa a disposizione di luoghi come questo per far conoscere la città attraverso i suoi luoghi di riferimento più storici e suggestivi, anche per gli stessi residenti per i quali restano luoghi di memoria collettiva. Una tappa in più nel tour cittadino nella speranza che questa opportunità venga sfruttata.

