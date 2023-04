PORTO SAN GIORGIO - «Dopo Gianluca Grignani e lo spettacolo di stasera in piazza Matteotti dei Tiromancino abbiamo voluto arricchire la programmazione con due appuntamenti musicali di rilievo nazionale: avremo in teatro i concerti di Leo Gassmann e Alexia». Lo annuncia il sindaco Valerio Vesprini.

«Sono due date di spicco con artisti conosciuti dal grande pubblico, a poche settimane di distanza da altrettanti eventi di primo piano». Leo Gassmann salirà sul palco sabato 6 maggio (ore 21.15) con “La strada per Agartha”: il tour prende nome dal suo ultimo album pubblicato a gennaio. Ad anticiparlo c’è il singolo dal titolo “Terzo Cuore” scritto e prodotto insieme a Marco Paganelli, Giorgio Pesenti, Riccardo Zanotti e con cui l’artista è stato in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo. L’intramontabile Alexia sarà invece a Porto San Giorgio mercoledì 17 maggio (ore 21.30). Proporrà parte del suo lungo repertorio e nuove produzioni nello show “Ispiration”.

Sarà accompagnata da Alberto De Rossi alle chitarre, Pasquale Cosco al basso, Nicola Lombardi (tastiere) e Alessandro Piovan (batteria) insieme ai quattro elementi del coro: Roberto Alessi, Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli e Paola Viapiana. Alexia è considerata una delle icone pop italiane, con 14 album pubblicati, 9 partecipazioni al Festivalbar e vincitrice di un Festival di Sanremo (con “Per dire di no” nel 2003”). Vanta innumerevoli collaborazioni artistiche con altri big della musica e ancora gode di un considerevole seguito sia in Italia che all’estero. “L’Amministrazione comunale e la Pro Loco hanno voluto questi due appuntamenti con l’intenzione di coinvolgere quante più fasce d’età – aggiunge l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti - . Gassmann ha fatto breccia tra i giovanissimi con milioni di visualizzazioni su You Tube per le sue canzoni, Alexia ha una carriera di quasi quarant’anni. Le due date zero volute a Porto San Giorgio saranno di sicuro richiamo, c’è già un interesse crescente per le prevendite che sono destinate a suggellare la fama dei due ospiti». Attive le prevendite (info 0734.675256 e 392.4450125).