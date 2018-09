Collisione tra due vongolare Danni alle imbarcazioni nessun problema all'equipaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Due vongolare sono entrate in collisione ieri mattina nello specchio d’acqua a diverse centinaia di metri dalla costa fermana. Dopo l’impatto le due imbarcazioni si sono subito dirette verso il porto peschereccio di Porto San Giorgio dove sono ormeggiate, l’equipaggio non ha avuto conseguenze e tutti si sono messi in salvo.Per fortuna che l’impatto ha provocato danni ma non l’affondamento delle imbarcazioni. Fosse avvenuto sotto la linea di galleggiamento le cose sarebbero forse andate diversamente. Ma per fortuna i due natanti sono riusciti a raggiungere la terraferma. Una volta in banchina le vongolare sono state “prese in cura” dagli esperti che hanno subito avviato la riparazione dei danni. Sull’incidente avvenuto in mare indaga la Guardia costiera, guidata dal comandante Ciro Petrunelli. Starà a lui e ai suoi uomini ricostruire con esattezza quanto accaduto e la dinamica del sinistro. Una disavventura che al di là dei danni per fortuna si è chiusa senza ulteriori conseguenze per le persone che erano a bordo delle vongolare, come tutti i giorni a lavorare.