Prende in pieno lo sportello â€‹di un'auto, ciclista trasportato a Torrette

PORTO SAN GIORGIO - Stava percorrendo il lungomare quando all'altezza dello chalet Vela ha preso in pieno lo sportello di un'auto il cui conducente lo ha inavvertitamente aperto proprio mentre stava passando il ciclista. L'uomo, un anziano del posto, è caduto rovinosamente sull'asfalto. L'allarme è scattato subito e sul posto è arrivata una ambulanza olre agli uomini della Municipale e agli agenti della polizia. I soccorritori, vista anche l'età del ciclista, hanno deciso di allertare l'eliambulanza che in pochi minuti è arrivata sul posto per caricare il ferito e trasportarlo a Torrette. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio di polizia e vigili urbani.

Giovedì 2 Agosto 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2018 12:25