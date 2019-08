Ciclista falciata ​dall'auto perde sangue dall'orecchio: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGO - E’ stata condotta in Ancona, per mezzo dell’eliambulanza, la donna di circa 70 anni, turista, che, in sella alla sua bicicletta, nella mattinata si è scontrata con un’auto.L’incidente è successo intorno alle 11.30, nei pressi del sottopasso di via Giovanni Paolo I. Subito è partita la richiesta di sos e sul luogo del sinistro sono arrivati i sanitari della Croce Azzurra e Verde di Fermo. Viste le condizioni della ciclista, che avrebbe riportato una contusione sul lato sinistro della testa e avrebbe avuto sanguinamento dall’orecchio, i soccorritori hanno chiamato l’eliambulanza.