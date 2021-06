Ciclabile, pista sotto esame: «Attenzione alla sicurezza». In Consiglio botta e risposta fra Agostini e Loira

PORTO SAN GIORGIO - Il dibattito sulla ciclabile approda anche in Consiglio. Durante l’assise sotto la lente l’interrogazione di Andrea Agostini. Il capogruppo di Fdi ha infatti sollevato la questione sicurezza del tracciato: «Il lungomare era già frammentato - questa la premessa di Agostini -: ora c’è una striscia azzurra, un po’ pista e un po’ corsia. Quello che a noi interessa è il tema della sicurezza. Da sud ci sono restringimenti, poi si svolta a destra. All’altezza dello Storione si svolta di nuovo e via verso altri restringimenti».



Per Agostini «sono criticità che, nell’ipotesi di caduta, rendono il cordolo pericoloso. Si tratta di una striscia azzurra a sé stante, che muore sull’asfalto e vale come un’incompiuta. Chiediamo se pista e corsia siano sicure e tempi e progetti sul residuo lungomare». A rispondergli il sindaco Nicola Loira. «La progettazione è stata approvata dai Comuni di Porto San Giorgio e Fermo, nonché dalla Provincia di Fermo», ha rimarcato, ripercorrendo l’iter che ha preceduto la progettazione e realizzazione del ponte ciclopedonale e della pista a sud di Porto San Giorgio. Quanto alle sorti del residuo lungomare, ha ricordato lo studio di fattibilità approvato e le risorse stanziate per la realizzazione della corsia ciclabile che «nel corso dell’estate vedrà l’avvio della progettazione definitiva e l’affidamento in appalto dei lavori».

Si è poi passati all’approvazione del regolamento Tari e delle tariffe 2021. I due punti sono stati presentati dall’assessore al Bilancio, Filomena Varlotta: ha spiegato che c’è stata una riduzione della parte variabile del tributo, in base al Decreto Sostegni Bis le risorse stanziate per il Comune di Porto San Giorgio sono di 218.257 euro, ai quali il Comune ha aggiunto 50mila euro di fondi comunali per la riduzione della tariffa. Il regolamento, di cui riferiamo anche in basso, è stato approvato con 11 voti favorevoli, un voto contrario e un astenuto. Hanno espresso voto favorevole i consiglieri Andrea Agostini e Meri Vitturini, sostenendo però che si poteva fare di più. Hanno infatti definito esigue le risorse comunali stanziate per la riduzione.



In Consiglio anche il disco verde alle nuove cariche. L’assise aveva fra i punti più rilevanti all’ordine del giorno la surroga del consigliere cessato e la convalida della consigliera Sara Cognigni, oltre che la formalizzazione dell’accettazione della delega alla carica da assessore da parte dell’ex consigliere Christian De Luna, al quale sono andate le deleghe di Commercio e sport dell’assessore uscente Valerio Vesprini, mentre la Sicurezza è stata affidata ad Andrea Di Virgilio.

