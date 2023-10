PORTO SAN GIORGIO - Trentasei cellulari nascosti in un’abitazione. Recuperati dispositivi provenienti da furti in città. Denunciato un giovane. Durante i giorni scorsi i militari della stazione dei carabinieri hanno condotto un’operazione che ha fatto emergere un giro di ricettazione di telefoni i di dubbia provenienza. La scoperta ha permesso di effettuare un’analisi approfondita e dettagliata, i militari hanno avuto materiale sufficiente a deferire un giovane nigeriano di 30 anni, sospettato di essere coinvolto in reati di ricettazione.



Il via



È partito tutto con una denuncia da parte di un residente che aveva subito il furto del proprio telefono cellulare. I militari, tramite l’analisi dei tabulati telefonici, sono riusciti a individuare quello che reputavano essere il responsabile del furto, ovvero il giovane nigeriano. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del nigeriano. Dal sopralluogo sono emersi elementi coerenti alle prove già raccolte in merito all’indagine. All’interno sono stati infatti ritrovati ben 36 telefoni cellulari, considerati di provenienza illecita. Il ritrovamento e il numero dei dispositivi hanno indotto i militari a pensare che verosimilmente fossero stati sottratti per poi essere destinati alla ricettazione.



Le fasi



In seguito al sopralluogo, i telefoni sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti di tipo investigativo, nel tentativo di determinarne la provenienza e l’eventuale coinvolgimento in altri reati commessi. Continua quindi l’attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine che operano al fine della prevenzione di reati gravi al danno dei cittadini. Il consiglio, da parte delle forze dell’ordine, è di denunciare sempre reati di questo tipo poiché possono aiutare in ogni caso a ricostruire gli episodi e a far scovare gli autori dei furti.