Casette dell'acqua, la partenza è sprint. Già 50mila litri, i cittadini preferiscono quella frizzante

PORTO SAN GIORGIO - Case dell’acqua, l’approvvigionamento è realtà. Tre punti a disposizione dove ritirare le card ricaricabili per usufruire del servizio. «Sono stati erogati quasi 50mila litri di acqua in poco più di un mese. I numeri ufficiali, forniti dalla ditta Squizzi di Porto San Giorgio, ci dicono che il servizio voluto dall’amministrazione è frequentato giornalmente da centinaia di cittadini ed è apprezzato anche dai turisti», afferma l’assessore all’Ambiente Andrea Di Virgilio.

I luoghi

Le strutture sono collocate a sud, nei pressi del parcheggio del campo sportivo nuovo in via D’Annunzio, in centro in via della Resistenza, accanto alla vecchia stazione ferroviaria, e nel quartiere nord in viale dei Pini, davanti alla scuola Nardi. Quest’ultima è entrata in funzione da una settimana. Il servizio eroga acqua naturale e frizzante a 5 centesimi al litro. «Le statistiche dicono che gli utenti preferiscono soprattutto l’acqua frizzante, richiesta per il 69% delle erogazioni. A sud sono stati erogati 35mila litri in circa 2 mesi (incluso il periodo di prova), in centro siamo a 9.500 litri, a nord oltre 1.000 in una settimana dall’entrata in funzione» conclude Di Virgilio. Il servizio funziona tramite l’uso di tessere ricaricabili che al momento sono in distribuzione: le tessere vengono ricaricate per l’erogazione di 200 litri al costo di 10 euro. A sud sono disponibili al bar Caffè Moretto di via Foscolo 39, in centro nella sede Aci-scuola guida Car di via Montello 5 e a nord nella cartolibreria Botticelli in viale dei Pini 92. L’installazione dei dispositivi rappresenta un’attenzione in più per il territorio e un occhio di riguardo per l’ambiente. I costi dell’installazione erano a carico della ditta affidataria, mentre il Comune ha provveduto alla fornitura dell’allaccio dell’acqua fornito dalla Ciip.

I vantaggi

Oltre agli indubbi vantaggi ambientali ottenuti, dato che grazie alle case dell’acqua si va nella direzione dell’eliminazione della plastica, notevoli sono i vantaggi dal punto di vista del risparmio economico per i cittadini che possono recarsi autonomamente ai dispositivi a riempire bottiglie in vetro e verificarne il risparmio. Il Comune ha così provveduto all’installazione definitiva degli impianti di filtrazione e distribuzione di acqua micro filtrata, naturale e gasata, prelevata dall’acquedotto pubblico. La concessione degli spazi per i dispositivi avrà la durata di 5 anni. Inizialmente, i punti sarebbero dovuti essere quattro ma in seguito al primo bando, l’unica ditta che aveva partecipato era risultata non idonea in base all’offerta presentata. Visto che il primo bando è andato quasi deserto, l’amministrazione ha deciso di rivedere il numero delle postazioni, vista la realistica ipotesi che gli imprenditori, pur essendo interessati al bando potessero avere dubbi sulla riuscita delle quattro postazioni, considerate troppe.

