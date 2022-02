Caro bollette, si spengono per protesta le luci della fontana: la scelta provocatoria del sindaco

PORTO SAN GIORGIO - Il sindaco Nicola Loira ha deciso, per protesta, di spegnere domani le luci della fontana ornamentale di viale Cavallotti.

«L’aumento del costi delle bollette sta diventando insostenibile anche per le nostre comunali – sottolinea Loira, a sostegno della posizione del presidente dell’Associazione dei Comuni italiani Antonio Decaro – . Ciò rischia di ripercuotersi negativamente sul bilancio e, di conseguenza, sui servizi per i cittadini. Per questo aderiamo all’iniziativa di spegnere simbolicamente l’illuminazione della fontana».

Decaro, in un suo intervento, si augura «che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi. L’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro».

