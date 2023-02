Porto San Giorgio, migliaia di persone in centro per il ritorno del Carnevale: ecco le scuole premiate

PORTO SAN GIORGIO - Il ritorno del Carnevale ha visto in centro la presenza di migliaia di persone. A partire dal primo pomeriggio, il pubblico ha accolto con applausi e coriandoli, ai lati del percorso, il passaggio dei 10 gruppi in gara. Centinaia di studenti e rappresentanti delle associazioni hanno percorso per due volte “il circuito” viale Giordano Bruno, viale Buozzi, piazza Matteotti, viale Cavallotti e viale Don Minzoni.

A sorpresa gli assessori Giampiero Marcattili, Carlotta Lanciotti e Fabio Senzacqua hanno vestito i panni rispettivamente di Giorgino, principessa e drago. Il sindaco Valerio Vesprini ha seguito insieme alla giuria le esibizioni e gli show delle maschere: poco prima delle 17 sono arrivate le premiazioni. Terzo posto alla scuola d’infanzia Gaetanine con “100 anni di baci”, secondo posto alla scuola Borgo Rosselli con “Mercoledì a Borgo Rosselli”. La vittoria è andata alla scuola paritaria Maddalena di Canossa di Porto San Giorgio con “Il talento che c’è in te”.