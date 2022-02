Sorpreso a rubare ortaggi in un terreno minaccia il proprietario con il coltello. Inseguito e denunciato

PORTO SAN GIORGIO - I carabinieri della sezione radiomobile di Fermo, unitamente a quelli della stazione di Porto San Giorgio sono intervenuti a seguito di una rapina impropria. Dopo aver raccolto ortaggi e verdure in un campo agricolo non di sua proprietà in località Paludi di Fermo ha affrontato il proprietario del terrreno intervenuto sul posto per impedirgli il furto degli ortaggi, minacciandolo con un coltello e poi riuscendo a dileguarsi dal luogo con la refurtiva. Dopo avere visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona i carabinieri hanno individuato la targa del furgone utilizzato per il furto delle verdure. Il proprietario del mezzo, quindi, è stato raggiunto dai carabinieri presso la propria abitazione e, messo di fronte alle proprie responsabilità ha ammesso gli addebiti restituendo ai militari tutti gli ortaggi e le verdure sottratte poco prima dal fondo agricolo. Al termine degli accertamenti è stato denunciato.

