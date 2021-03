Carabinieri, Porto San Giorgio saluta Marini e Verroca: «Due colonne per la sicurezza nella nostra città​»

PORTO SAN GIORGIO - Oggi è l’ultimo giorno di lavoro del brigadiere Giuseppe Marini che, dopo oltre 30 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri nella città, va in pensione. Ai saluti anche il sottotenente Ruggiero Verroca che torna a casa sua in Puglia, dove è stato trasferito per assumere un altro incarico. Per i due carabinieri c’è stato il saluto, ieri mattina, in Comune, del sindaco Nicola Loira, del comandante provinciale dell’Arma, colonnello Antonio Marinucci, e del comandante della compagnia di Fermo, il tenente colonnello Nicola Gismondi. Insieme a loro anche il maresciallo dei carabinieri Antonio D’Amato, vice di Verroca, attualmente alla guida della stazione sangiorgese, da cui dipende anche il territorio fermano di Lido Tre Archi.

E ai saluti c’erano anche la comandante della Guardia Costiera Simona Gentile, e quello della Polizia Locale, Giovanni Paris. «Oggi salutiamo due carabinieri con i quali noi amministratori e l’intera città abbiamo stretto relazioni non solo professionali ma anche umane» il commento del sindaco Nicola Loira parlando di Verroca e di Marini. Quest’ultimo per il primo cittadino è stato esempio di come «fosse importante l’ascolto della gente: ha saputo finora garantire il giusto connubio tra doti umane e di uomo di stato». Il colonnello Marini di lui ha detto che in questi anni è stato una «colonna per la città».

Il sottotenente Verroca, quando era maresciallo, era arrivato a Porto San Giorgio nel 2013 «giunto dopo il compianto Mazzolini, e anche con lui ho avuto un ottimo rapporto di collaborazione. Abbiamo dato massima attenzione alla questione sicurezza, che spesso, troppo spesso, viene strumentalizzata». Lui, Verroca, come detto, torna a casa, ma qui dice che «se è facile sostituire un comandante di stazione, di certo non sarà facile trovare una persona come Marini. Ringrazio tutti per la collaborazione». «Il territorio perde qualcosa oggi – prosegue Marinucci, parlando di Verroca – e qui voglio ringraziare D’Amato per la reggenza della stazione». Il sindaco Nicola Loira ha donato sia a Verroca che a Marini una targa ciascuno, ricordando il loro impegno per la città e il territorio.

E Marini, in chiusura di incontro, ha detto «lascio i Carabinieri perché vado in pensione, ma il senso di appartenenza all’Arma quello mai, non può venir meno. Sarò sicuramente sostituito egregiamente». Ora la stazione dei carabinieri di Porto San Giorgio avrà due uomini in meno, che saranno certamente sostituiti, vista la posizione baricentrica che ha lungo la costa. La competenza territoriale per Lido Tre Archi l’hanno i carabinieri sangiorgesi: potenziamenti in vista? «Valuteranno i vertici dell’Arma» dice il colonnello Marinucci.

Lo scopo è quello di continuare la costante opera di controllo capillare del territorio. Controllo, come noto, volto alla prevenzione di ogni tipo di reato ed illecito. E da un anno a questa parte anche il controllo per il rispetto delle normative anti-Covid, dall’uso delle mascherine al distanziamento interpersonale e a tutte le altre normative del caso. Continueranno incessanti, infatti, le verifiche in tutto il territorio della Provincia di Fermo, per garantire la sicurezza dei cittadini sotto ogni punto di vista, e se del caso assicurare alla giustizia gli eventuali responsabili di atti illeciti.

