PORTO SAN GIORGIO - Carenze sulla sicurezza nel cantiere edile e irregolarità amministrative sull’impiego degli operai: è stato denunciato un imprenditore e sono partite multe per quasi 12mila euro, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai carabinieri a Porto San Giorgio. Il personale della compagnia di Fermo ha collaborato con il nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli e i forestali di Fermo, insieme all’ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli.

I numeri



Dopo i sopralluoghi in 3 luoghi di lavoro e l’identificazione di 16 persone e 6 veicoli, sono scattati i provvedimenti. L’attenzione dell’Arma si è concentrata su un cantiere sangiorgese dove si sono riscontrate irregolarità di cui dovrà rispondere il titolare. L’ispezione ha portato infatti a riscontrare il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. L’amministratore unico della società è stato denunciato, essendo ritenuto responsabile di aver violato il Decreto legislativo 81 del 2008. Secondo l’accusa, era incompleto il piano operativo di sicurezza redatto dall’azienda, era inadeguata anche la recinzione del cantiere, che poteva rivelarsi potenzialmente pericolosa. All’imprenditore sono state contestate anche alcune infrazioni amministrative. Non era stata effettuata infatti la comunicazione obbligatoria di assunzione e la relativa dichiarazione per due lavoratori romeni impegnati in cantiere. Nelle sanzioni è finita coinvolta una seconda azienda, sempre del settore edile. L’accusa in questo caso è di distacco illecito di manodopera, riguardante 4 operai, a favore dell’impresa destinataria dei controlli.



Le conseguenze



Le inadempienze costeranno care ai titolari: complessivamente sono stati elevati 7.371 euro di ammenda ed altri 4.034 euro di sanzioni amministrative, una stangata. Sul tema sicurezza sul lavoro i carabinieri della compagnia di Fermo, con i colleghi dei nuclei dedicati, assicurano controlli stringenti anche nelle prossime settimane, a tutela della salute ed incolumità dei lavoratori e per verificare il meticoloso rispetto delle normative tese a prevenire incidenti.