PORTO SAN GIORGIO - Affidata la gestione del chiosco in zona Canossiane. La domanda, che scadeva il 27 maggio, è stata assegnata alla famiglia Bagalini. In tutto, sono state 7 le domande di partecipazione al bando pubblico. In primis, erano due le strutture di sua proprietà che il comune contava di affidare in gestione ai privati per questa stagione estiva 2024.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Porto Sant'Elpidio, la vacanza abbatte le barriere, campus del Rotary all’Holiday. Castelli: «Qui anche il tetto per gli sfollati del sisma»

La prima struttura, quella del Giardino d'estate, dopo varie vicende ha visto il bando di quest'anno andare deserto. Probabilmente per ragioni legate alle spese di gestione ma anche per il bando pubblicato a stagione fin troppo avanzata per sistemare una struttura in vista della stagione. Eppure, il nuovo bando era stato fatto rivedendo alcuni criteri e cercando di rendere lo spazio il più appetibile possibile: arrivati al dunque l'evidenza pubblica ha potuto solo constatare l'assenza di offerte.

Il risultato

Il bando è andato deserto, nonostante avesse suscitato molto interesse, testimoniato anche dai numerosi privati che erano stati a fare sopralluoghi dell'area. Sarà ancora una volta compito della giunta, riuscire a trovare il modo per riuscire a ridare vita ad uno degli spazi più amati da chi vive a Porto San Giorgio, sia adulti che bambini. Attualmente, la giunta si sta consultando per valutare se e quando rifare un nuovo bando e con quali ulteriori accorgimenti. A quanto sembrerebbe, l'amministrazione sarà costretta a ragionare su un futuro diverso per questo tipo di struttura. Fra le ipotesi ventilate in città, vi è quella di affidare lo spazio alle associazioni. Invece, le modifiche apportate al bando per l’area ex Canossiane, dalla giunta Vesprini, tenendo conto delle criticità che erano emerse durante le precedenti gestioni, sono andate a buon fine.

I particolari

Le novità emerse nel bando per l'area ex Canossiane riguardano la gestione del verde dell’intero parco, che adesso sarà a carico dell’ente e non del gestore come in precedenza. Si è arrivati a questo poiché l'amministrazione, piuttosto che sentire le lamentele dei cittadini riguardanti i mancati tagli dell'erba, ha preferito prendere questa decisione e provvedere alla manutenzione del prato. Il Comune darà in concessione il chiosco e un’area limitata, da occupare con sedie e tavoli. La base d’asta era fissata in 5mila euro più iva anche in considerazione delle condizioni e delle limitazioni legate al corretto utilizzo della struttura. Il gestore, inoltre, dovrà garantire ogni anno anche un’apertura minima da aprile a settembre. Le domande sono state presentate a partire da giovedì 9 maggio con sopralluogo obbligatorio da effettuare sull'area dagli interessati entro e non oltre il 23. Un altro spazio di proprietà comunale, è la struttura situata all'angolo sud est della pineta Salvadori che necessita di trovare un gestore da tempo, negli anni più recenti lo spazio è riuscito ad accogliere mostre d'arte ma ora si rende necessaria una destinazione più mirata.

La scelta

A questo bando seguirà quello per l’ex Tentacolo al quale gli uffici comunali stanno già lavorando per predisporre un capitolato, tenendo conto anche che la struttura in questione, attualmente, richiede importanti lavori al suo interno.