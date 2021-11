Cadavere di un uomo trovato al porto turistico di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Immagini che hanno tolto il respiro, le voci che si sono diffuse e tante cose da capire. Un vero e proprio dramma quello vissuto quello vissuto nel pomeriggio di oggia al porto turistico di Porto San Giorgio dove è stato rovato il cadavere di un uomo su quello scivolo che viene usato dalle imbarcazioni per entrare in acqua. Al momento non si hanno informazioni sull’identità della vittima.

La salma - relativamente alle prime informazioni - è in avanzato stato di decomposizione ed è stata rinvenuta dai sommozzatori dei vigili del fuoco che in questi giorni si trovano in zona per le ricerche di una persona di cui non si hanno più notizie ormai da 10 giorno. Immediatamente sul posto sono intevernuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia Costiera.

Ultimo aggiornamento: 18:29

