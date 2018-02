La lotta al bullismo nel monodo della con il patentino della legalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIROGIO - Come affrontare e prevenire bullismo e cyberbullismo nel mondo della scuola. E’ il tema e anche l’obiettivo del percorso formativo di 18 ore presentato nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Nardi. Il progetto è quello del “Patentino della doppia legalità” che la Lega delle autonomie locali Marche ha proposto gratuitamente all’istituto, in collaborazione con l’assessorato comunale all’Istruzione. La presentazione è stata curata dell’ideatore e autore Cesarino Caioni, affiancato dal maestro di karate Gianluca Tosoni.«Il programma è mirato alla cultura della legalità per vivere bene attraverso una metodologia che prevede una storia interattiva che coinvolge ragazzi e insegnanti, con il successivo intervento dei genitori – ha spiegato Caioni - . Attività di vicinanza e gioco di squadra, quindi, sono le linee guida: si parte dal rispetto delle regole per raggiungere quella prevenzione di qualsiasi illecito. Ciò viene affrontato in incontri e laboratori al fine di concretizzare quella collaborazione e unione ‘on line’ necessari per la creazione di un polo positivo che possa partire dalla scuola per coinvolgere anche la comunità locale».Al cospetto dei giovani della prima media, genitori e insegnanti il delegato all’Istruzione ha ricordato la positiva esperienza del 2017 avvenuta nella media Borgo Rosselli e ha sostenuto «il lavoro di squadra con i genitori incentrato sul rispetto». Alle 9 ore di corso previste in aula vanno ad aggiungersi altrettante in palestra riservate all’avviamento allo sport e alla protezione dell’individuo.