Botti vietati a Capodanno e c'è anche chi si preoccupa degli animali

PORTO SAN GIORGIO - Niente botti a Capodanno. E’ arrivata l’ordinanza del sindaco che li vieta per le giornate di domani e di Capodanno, notte di San Silvestro compresa. Oggetto del divieto è in particolare l’uso di ogni articolo pirotecnico, e dunque di mortaretti, petardi, o simili, anche se di libera vendita, in luogo pubblico o anche in luogo privato, ma utilizzato pubblicamente. Ovviamente vietati anche i fuochi pirotecnici nei luoghi privati. In caso di libera vendita dovranno essere rispettate le istruzioni contenute sulle scatole. E se qualcuno pensasse di accordarsi per utilizzare gli spari in qualsiasivoglia area privata, non può farlo . Sarà rispettata? In città l’ordinanza fa discutere su chi è a favore e chi, invece, si preoccupa soprattutto degli animali.