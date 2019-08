Nuovo blitz notturno dei vandali: squarciati lettini e ombrelloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Non si arrestano gli atti vandalici in città; gli ultimi in ordine di tempo sono stati scoperti ai danni dello chalet Duilio. Ennesimo raid contro le attrezzature dei balneari, ombrelloni e lettini squarciati con coltelli, per centinaia di euro.. E come per i colleghi fermani anche qui, al Duilio, i vandali sembra avessero colpito anche qualche giorno prima. «Appena finita la stagione estiva dovremo incontrare le autorità – annuncia Carlo Iommi, presidente del Sib balneari – il livello di tolleranza è ormai al massimo. C’è una legge e va fatta rispettare».La legge di cui parla Iommi è quella che vieta l’accesso in spiaggia dopo le 23. «Guardate – prosegue Iommi – che la gente che di notte va in spiaggia è quella che prima stava sul lungomare. Oggi gruppi di giovani poco educati e sotto l’effetto dell’alcol e di altre sostanze, se vengono ripresi, rischi che ti aggrediscono». Iommi chiede a gran voce una task force per impedire che i ragazzi vadano in spiaggia. «Multe? Segnalazioni? - si chiede – sarebbero probabilmente utili».