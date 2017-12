Nascondeva eroina in casa I carabinieri arrestano un pusher napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - I carabinieri hanno arrestato G.E., 28enne pluripregiudicato napoletano, stabilitosi in zona da tempo, per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Durante le fasi di una perquisizione delegata dalla Procura, i militari della locale stazione, supportati dalla Compagnia di Fermo, hanno rinvenuto 20 dosi di eroina e un contenitore termosaldato contenente ulteriori 60 grammi, nonché materiale utile al confezionamento delle singole dosi e denaro contante per circa 2.000euro, provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.