Scatta un nuovo blitz contro gli ambulanti abusivi Sequestri e denunce

PORTO SAN GIORGIO - Nuovo blitz anti-abusivi sulla spiaggia. Cinque agenti della municipale in borghese, tre in divisa, due i mezzi impiegati a Porto San Giorgio oggi pomeriggio. Due carrettini bloccati sull'arenile in riva al mare, sulla costa nord. In uno dei due "negozi mobili" sequestrati 435 costumi da donna e 43 copricostume, nell'altro 223 abiti da donna. Il fermo e sequestro della merce è stato contemporaneo, in modo tale da evitare che si avvisassero. l'uno con l'altro.La multa comminata complessivamente ammonta a 10 mila euro, che però potrebbe scendere se uno dei due presenterà l'autorizzazione alla vendita, dichiarata, ma non in possesso al momento del sequestro della merce abusiva.