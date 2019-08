Blackout improvviso: il centro resta al buio stop al concerto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Blackout nel Fermano per un guasto dell’Enel a Porto San Giorgio. E’ accaduto sabato notte poco prima della mezzanotte, lasciando parte del centro cittadino senza corrente. L’energia elettrica è tornata poco dopo, per poi andare nuovamente via poco dopo la mezzanotte. E questo secondo blackout è quello che è durato più a lungo. Problemi si sono verificati anche in alcuni quartieri di Fermo.Il disservizio è dovuto a un guasto della centralina Enel che si trova nei pressi del parcheggio adiacente l’Arena Europa. L’Enel è intervenuta quasi subito, appena rilevato il guasto, ma ripararlo ha richiesto molto tempo, per sostituire un apparato che sembra si fosse bruciato. Gran parte del centro è rimasta senza corrente fino a circa le 5 del mattino, soprattutto l’area ad est della Ferrovia. Lungomare centro, anche un po’ a nord e a sud al buio; viale della Vittoria anche; e lo stesso concerto di piazza Bambinopoli ha dovuto essere interrotto anzitempo. Il sindaco Nicola Loira fa sapere che il palco de “Il bello della musica” non c’entra nulla.