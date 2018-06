Lascia il figlio di 5 anni a dormire in auto e va in uno chalet, denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un piccolo di cinque anni trovato a dormire in auto sul lungomare nord di Porto San Giorgio, nel parchegio di un noto locale verso le tre di notte.. La mamma lo aveva lasciato dentro il mezzo ed era entrata in uno chalet dove era in corso una serata. All'esterno c'è stato un inizio di parapiglia e qualcuno ha chiamato il 112, gli avventori che si sono precipitati fuori dal locale hanno notato in una delle auto parcheggiate un bambino che dormira e hanno chiamato il112. Sul posto anche una ambulanza della Croce Azzurra. Quando i carabinieri sono arrivati hanno prelevato il bambino affidandolo alle cure dei sanitari. Intanto la mamma si è resa conto di quanto era successo e si è precipitata fuori dal locale dicendo che lo aveva lasciato in auto solo per pochi minuti. Per gli investigatori invece il picoclo era i auto da almeno un'ora. La donna è stata denunciata per abbandono di minore mentre gli inquirenti stanno sentendo alcuni testimoni per capire quando la mamma è entrata nel locale e per quanto tempo il piccolo è rimasto solo in auto.Il bambino è stato poryato al pronto soccorso dove è stato sottposto ad una visita. Sta bene.