Un bimbo di due anni resta chiuso in auto, liberato dai pompieri

PORTO SAN GIORGIO - Paura in via delle Regioni per un bimbo di 2 anni rimasto chiuso in auto. Il piccolo era in auto con il nonno. L'uomo è sceso e il bimbo ha premuto per gioco il pulsante di chiusura delle portiere restando dentro. Il nonno ha subito chiamato i vigili del fuoco che sono subito arrivati sul posto dove nel fratteMpo sono arrivati anche i genitori del piccolo che hanno iniziato a gicare con il bimbo durante l'intervento dei pompieri. I vigili del fuoco utilizando un sistema di cuscinetti ad aria sono riusciti a recuperare le chiavi e aprire le portiere. Alla fine tutto si è risolto al meglio.