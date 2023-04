PORTO SAN GIORGIO - Intorno alle 20 Un barista di 51 anni è stato ferito con un cacciavite in via Properzi a Porto San Giorgio. L'uomo è stato raggiunto da due fendenti ma non sarebbe in pericolo di vita anche se i sanitari del 118 hanno allertato l'eliambulanza per il trasporto ad Ancona. Un uomo con problemi psichici è già stato fermato dalle forze dell'ordine.