Fondali bassi, una barca di 12 metriâ€‹ s'incaglia mentre esce dal porto

PORTO SAN GIORGIO Cerca di uscire ma rimane bloccata all’imboccatura del porto. E' successo a un’imbarcazione di 12 metri di lunghezza che è stata aiutata dall’intervento di un piccolo natante del Marina di Porto San Giorgio.La barca stava uscendo dal porto e nel tentativo di superare l’imboccatura è rimasta bloccata a due metri e venti di profondità.Niente di particolarmente serio, tant’è che il lavoro della piccola barca intervenuta in soccorso, è stato semplice. Il natante in difficoltà, una barca a vela, procedeva a velocità non elevata e dunque è stato facile aiutarla, dal momento che aveva solo toccato. Quella che l’ha soccorsa, infatti, l’ha quasi rimorchiata aiutandola a sganciarsi dalla sabbia per tornare poi indietro nel porto.Ancora deve cominciare la stagione, e già ci sono le lamentele per il basso fondale del porto. A quanto sembra, infatti, episodi, seppur lievi, come quello di ieri si sarebbero già verificati. Il problema si ripresenta ogni anno, all’inizio della primavera, e fortunatamente quest’anno non ci sono state le mareggiate che si sono verificate gli altri anni, rendendo ancor più grave la situazione. Si riuscirà a risolvere il problema in tempo per l’avvio della stagione? Difficile dirlo, ma la Regione pare che abbia stanziato 250 mila euro per il dragaggio del porto sangiorgese.