Barca da diporto attraccata affonda al porto: è giallo

PORTO SAN GIORGIO - Una imbarcazione da diporto di circa 7 metri è affondata ieri mentre era ferma all’ormeggio. E’ successo all’interno del porto turistico di Porto San Giorgio, per fortuna a bordo non vi erano persone presenti per cui non si rilevano infortuni. La barca era arrivata in porto ieri mattina a seguito di alcuni lavori, scarica di liquidi: in ogni caso per prevenire qualsiasi rischio per l’ambiente il natante, semi sommerso, è stato circuito con delle panne antinquinamento a cura del personale del Marina. Gli uomini del Circomare sangiorgese, sotto il coordinamento del Capo del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, sono rimasti sul posto per coordinare le operazioni, garantire la sicurezza portuale e ambientale e avviare le indagini di rito al fine di accertare le cause dell’affondamento. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.