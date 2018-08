Bimba rischia di annegare mentre fa il bagno al mare In elicottero a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Paura nel pomeriggio di oggi, per una bambina di circa 6 anni. Mentre stava facendo il bagno in acqua, in prossimità dello chalet Vela, ha rischiato di annegare. Subito soccorsa dai bagnini, la bimba è stata messa in posizione di sicurezza e prelevata dal mezzo del 118 per essere condotta al campo sportivo di via Marsala, dove l’attendeva l’eliambulanza per portarla a Torrette in via precauzionale.