Cadono intonaci dai balconi, allarme tra i residenti, arrivano i pompieri

PORTO SAN GIORGIO - Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze il distacco di intonaco dal balcone del terzo piano di un edificio di via Tombolini, in pieno centro a Porto San Giorgio. Alcuni residenti, notando i frammenti a terra, alcuni dei quali hanno anche colpito un’auto in sosta, hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri di Fermo, giunti sul posto con due mezzi, hanno messo in sicurezza l’intonaco dei balconi. Sul posto anche gli uomini della Municipale per il blocco stradale è una pattuglia della polizia.