Estate sicura, parte il servizio di salvataggio a mare lungo tutta la costa

PORTO SAN GIORGIO - Una riunione prima di partire con il servizio di salvataggio a mare, la prossima settimana. Si attendono gli attestati dei nuovi bagnini che hanno effettuato la formazione, ma intanto la Delta Cooperativa si è riunita nella sede sangiorgese della Confcommercio, al cui incontro ha preso parte pure il sindaco.Ultimo passo prima dell’avvio ufficiale del servizio di salvataggio 2018, che anche quest’anno garantirà la piena sicurezza dei bagnanti. Come previsto dalla normativa regionale, si comincia sabato e domenica prossimi, ovvero nel weekend del 2 giugno.A partire dal 9 giugno, infatti, e fino al primo fine settimana di settembre, sarà esteso a tutti i giorni. «Un servizio di eccellenza» ripetono tutte le istituzioni a proposito della squadra degli assistenti bagnanti che coprirà le spiagge della provincia, facenti parte dei territori comunali di Pedaso, di Marina Palmense, di Porto San Giorgio e di Lido. Esclusa dal servizio la città di Porto Sant’Elpidio. Sia per i primi due giorni, che per il resto dei mesi estivi, il servizio si estenderà dalle 9.30 alle 18.30, con turni previsti nelle ore centrali del pranzo.La sicurezza in spiaggia e in mare sarà, come sempre, a 360°. Insieme alla Confcommercio lavoreranno anche i balneari, dotati, come ogni anno, di defibrillatori negli chalet; ci sarà anche un’ambulanza dedicata al litorale. Un elemento di maggiore e ulteriore sicurezza, che, insieme all’opera delle associazioni Nicolò Serroni onlus, Una scossa per la vita, i medici Asur e del 118 e la Capitaneria di Porto a coordinare il tutto, garantiranno un’estate sicura ai bagnanti.