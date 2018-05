Lavavetri troppo insistenti Automobilisti sul piede di guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Alcuni automobilisti segnalano la presenza di molti lavavetri nei vari incroci lungo la statale. Nulla di male se non fosse per l'insistenza con cui si avvicinano alle auto e iniziano a lavare i vetri, anche quando gli automobilisti fermi al rosso li invitano a desistere. Insomma sarebbero oltremodo invasivi e poco rispettosi delle volontà degli automobiisti, costretti in molti casi a subire il lavaggio del parabrezza anche contro il loro parere.Per questo chiedono più controlli da parte dei vigili urbani.