Rubate altre due auto in pieno centro, in città è di nuovo allarme

POERTO SAN GIORGIO - Torna in azione la banda dei furti d’auto e in città è di nuovo allarme per una possibile nuova ondata di colpi ad opera di professionisti. Due i mezzi spariti in pochi giorni, un’Audi e una Gol Volkswagen nuova di zecca, entrambi nella centralissima via Mazzini. Due furti che fanno scattare l’allerta tra i residenti sempre più preoccupati per il fatto che da settimane si registra una impennata di colpi ai danni di diverse attività commerciali. Via Mazzini non è una strada di periferia ma è centralissima e questo, se possibile, crea ancora più allarme tra le famiglie perchè significa che i ladri non temono nulla e nessuno e più ancora non hanno paura di essere pizzicati.