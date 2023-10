PORTO SAN GIORGIO - «La revoca del vicesindaco Lauro Salvatelli è una questione politica di primario interesse che non può essere fatta passare sotto silenzio e necessita di confronto». A rimarcarlo è il consigliere Renzo Petrozzi. «Non entro nel merito della procedura di allontanamento che è nelle prerogative del sindaco. La giustificazione è stata fornita sarebbe stato rimosso perché non avrebbe comunicato per tempo al sindaco Valerio Vesprini il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Lascia esterrefatti che da questo partito non sia uscito un commento, o una dichiarazione da parte dei suoi esponenti a qualsiasi livello. Soltanto un disarmante tutto tace».

Il particolare

C’è una contraddizione, fa notare Petrozzi a una parte si sostituisce un assessore perché non ha comunicato al sindaco di aderire ad un partito, dall’altra si omette il fatto che in giunta e in consiglio figurino esponenti di partito candidatisi nel 2022 in pseudo liste civiche. La lista Insieme era costituita quasi completamente da esponenti di Lega e FdI, Per Porto San Giorgio era in realtà Forza Italia. Non si comprende perché FdI e suoi alleati minori abbiano accettato di presentarsi senza simboli per appoggiare un candidato che era stato nove anni in giunta insieme al Pd. Non c’è niente di male a fare politica nei partiti. Nel 2022 sono scesi in campo senza simboli perché avevano riserve a presentarsi appoggiando un candidato che aveva governato per tanti anni con la sinistra. I partiti vengano fuori coi loro uomini e i loro simboli. La maschera da civici ha consentito incoerenza sulla delibera del cinema Excelsior, votata dagli stessi partiti camuffati da civici, in sintonia con il Pd. Io, sono stato l’unico a non votare. Dopo la sfiducia al vicesindaco si è determinata una seria crisi».



Alle riunioni di maggioranza tornino a partecipare i segretari o gli esponenti politici di centrodestra. Serve un confronto politico programmatico sulle criticità e i progetti da realizzare. Non è possibile assommare urbanistica e lavori pubblici nella figura del sindaco. Serve un assessore tecnico. Analoga riflessione per il bilancio».