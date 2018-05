Si perde sulle colline anziano soccorso e recuperato dai vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Si era perso sulle colline sangiorgesi dove ha vagato per ore. Un anziano di 86 anni è stato notato da una donna mentre vagava senza meta nella zona di contrada Vallescura. Gli ha chiesto dove stesse andando e l'uomo ha risposto che doveva andare a Macerata. La donna ha capito che quell'anziano era in difficoltà e ha allertato i vigili urbani che hanno subito inviato una pattuglia che in pochi minuti ha recuperato l'anziano nei rpessi di una delle strutture commerciali di via Vallescura. L'uomo è stato accompagnato al comando dei vigili urbani dove è stato identificato. Qui sono stati fatti arrivare i familiari che lo hanno potuto recuperare.