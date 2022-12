Deve scontare più di 11 anni per spaccio di droga: preso ricercato albanese

PORTO SAN GIORGIO - Deve scontare una pesante pena per reati legati allo spaccio di droga: arrestato dai carabinieri un ricercato albanese.

I Carabinieri di Fermo, insieme ai colleghi della Stazione di Porto San Giorgio hanno rintracciato e arrestato un uomo di origine albanese classe 1979, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia. L'uomo infatti deve scontare la pena definitiva di 11 anni, 4 mesi e 27 giorni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, continuato, in concorso, commesso a Canosa di Puglia (Bt) ed Amandola (Fm), negli anni dal 2009 al 2020. L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Fermo.