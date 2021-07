Allagamenti sulla strada martoriata dai lavori. Scoppia la protesta, il Comune non ci sta: «Presto tutto risolto»

PORTO SAN GIORGIO - Allarme maltempo e allagamenti. Pioggia su tutto il territorio durante la notte e tutta la mattinata di ieri interessata dall’allerta meteo. A Porto San Giorgio a rischio come sempre i sottopassaggi ferroviaria. E, ancora una volta, si sono verificati allagamenti in via Petrarca. La situazione non è stata molto diversa neanche nella vicina via Ariosto.



Stupore, e non potrebbe essere altrimenti, da parte dei residenti della stessa via, la quale, da più di un anno a questa parte è oggetto di un complesso cantiere proprio per intervenire su un problema che dura da tempi immemori, quello degli allagamenti. Peccato che le pompe di drenaggio non fossero ancora attive, funzionanti in tempo per il temporale che si è abbattuto ieri sulla città. Pronta è stata la risposta da parte del Comune a mezzo stampa, mentre sui social già salivano i commenti di polemica.

L’ente, in un comunicato ha sottolineato che «il personale dell’Ufficio tecnico era impegnato in vari interventi di pulizia e manutenzione dopo le intense piogge delle ultime ore che hanno interessato anche il territorio cittadino e causato disagi alla circolazione. Via Petrarca ha visto riproporsi l’allagamento della sede stradale. I lavori incaricati dal Comune per riqualificare l’area e realizzare il nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane sono in corso. La prossima settimana sarà attivato l’impianto elettrico di sollevamento nei pressi della vasca di accumulo, dotato di tre elettropompe e dei relativi apparecchi di regolazione e controllo meccanico. Sempre nei prossimi giorni verranno completate le opere d’asfaltatura. Le piantumazioni saranno invece effettuate ad ottobre per questioni legate all’attecchimento delle piante».



«I lavori erano in via di conclusione sulla via - ha affermato a sua volta l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Di Virgilio -: sono stati sostanzialmente finiti, ma non sono stati ancora ultimati del tutto. La vasca di sollevamento appena installata serve proprio a raccogliere e convogliare la quantità di acqua e, quindi, a evitare l’allagamento; ma per funzionare, serve che siano attive le pompe che aspirano via l’acqua. Il sistema di pompaggio verrà collegato la settimana prossima e l’impianto verrà poi attivato, una volta messo in funzione, il sistema lavora in automatico». Sempre la settimana prossima verrà ultimato l’intervento con l’asfaltatura della via: a quel punto i lavori saranno conclusi. Non resta che incrociare le dita in vista del prossimo temporale.

