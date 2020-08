L’alcol dilaga tra i giovani: una minorenne ubriaca soccorsa dalla polizia

PORTO SAN GIORGIO - Allarme alcol tra i giovanissimi. Gli agenti della questura hanno soccorso una ragazzina ubriaca in pieno centro a Porto San Giorgio, sulla Bambinopoli. La Polizia si è fiondata sul posto appena è arrivata la segnalazione al 113 da parte di persone, più di una, che l’avevano vista in pessime condizini, ubriaca fradicia, camminava a tentoni, barcollava, cadeva e ricadeva e faceva rumore. Le forze dell’ordine, con la polizia c’era anche la Guardia di Finanza, sono intervenute nella notte tra sabato e domenica e sono riusciti a trovare la minorenne che è stata subito soccorsa dal 118 e accompagnata all’ospedale mentre gli agenti hanno rintracciato i genitori. A quanto pare la chiusura delle discoteche non argina il problema dell’alcol che scorre a fiumi tra ragazzini, anche adolescenti, e purtroppo sempre più di frequente fanno uso di alcolici e superalcolici le ragazze, dall’happy hour fino alle ore piccole bevono senza cenare, per non ingrassare, e finiscono in coma etilico nelle corsie d’ospedale.

