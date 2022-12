PORTO SAN GIORGIO - Maxi investimenti per la rete idrica e le fogne, interessate dai lavori le zone di via Valloscura, centro e lungomare Gramsci. Il Comune e la Ciip portano infatti avanti una serie di interventi di particolare rilievo che riguardano la conduttura idrica e fognaria della città. Inizieranno nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo, i lavori di sollevamento fognario. In particolare il tratto interessato è collocato all’altezza delle concessioni Tropical e Canto do Mar, su un tratto di spiaggia libera.

Il futuro



Secondo le previsioni i lavori saranno ultimati entro marzo del prossimo anno. A seguire saranno completati ulteriori interventi alla rete: verranno realizzati allacci alla rete nei pressi di via Nazario Sauro entro i primi mesi del prossimo anno. Il confronto tra giunta e la società per il servizio idrico vedrà la città al centro di rilevanti investimenti la cui somma complessiva stimabile è superiore al milione di euro. «Nel Piano d’ambito approvato lo scorso mese di novembre, sono state inserite due opere di estrema importanza – spiega il sindaco Valerio Vesprini - . In contrada via Vallescura, a ridosso del Centro neocatecumenale, avremo la realizzazione di un tratto fognario. A queste si aggiungono il rifacimento del collettore fognario lungo via Annibal Caro. Altra opera di rilievo è il rifacimento della condotta distributrice e gli allacci in varie zone cittadine: via Oberdan, viale della Vittoria, via Sauro, Via Properzi, via Petrarca, via Pirandello e via Michelangelo».



L’impiego



I due interventi sono sostenuti dall’avanzamento della progettazione, arrivata alla fase definitiva. «Il continuo confronto, portato avanti lontano dai riflettori, ha permesso di cristallizzare questi progetti di estrema importanza per la nostra città – prosegue Vesprini - Il Comune ha difeso e sostenuto il lavoro dei tecnici, che hanno seguito l’iter per poter concludere le opere nel triennio 2023-2025. Ci riteniamo soddisfatti ed ottimismi. Lavoreremo per il rispetto di questi tempi e per un eventuale accelerazione sulla tabella di marcia».