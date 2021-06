Occhio al traffico, l'A14 chiude per altre due notti. Nuovo step per i lavori sotto al cavalcavia

PORTO SAN GIORGIO - Sarà nuovamente chiuso al traffico, per due notti, il tratto di autostrada tra Porto Sant’Elpidio e Fermo-Porto San Giorgio, per permettere di svolgere attività e lavori propedeutici al varo del nuovo cavalcavia al km 277. L’interdizione al traffico durerà dalle 22 di mercoledì 23 giugno alle 6 di giovedì 24, e dalle 22 di lunedì 28 giugno alle 6 di martedì 29.



Ovviamente per chi deve viaggiare in direzione Pescara, l’uscita obbligatoria è quella di Porto Sant’Elpidio, per chi va verso Ancona, quella di Porto San Giorgio. Queste due notti, sommate a quella tra sabato 12 e domenica 13 giugno, quando il cavalcavia è stato collocato nella sua sede, rientrano tra le cinque per le quali la Società Autostrade, nelle scorse settimane, aveva chiesto al Comune di Porto San Giorgio una deroga al regolamento anti-rumore, per poter effettuare alcuni lavori. Interventi che, per il varo del cavalcavia, è necessario effettuare al di sotto dello stesso.



I lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo 31 luglio, hanno fatto sapere, nei giorni scorsi, fonti tecniche della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I lavori per il nuovo cavalcavia, a cominciare dalla demolizione, per poi proseguire con la posa dell’impalcato ed ora le operazioni per il varo ed il collaudo, sono tutte a carico di Aspi. La società riconsegnerà al Comune l’opera completa, che dovrebbe tornare percorribile, da pedoni e veicoli, dai primi giorni del mese di agosto.

Se nel tratto in questione la circolazione è tornata regolare, eccezion fatta per la corsia di emergenza nei pressi del cavalcavia, inaccessibile per via di un container e un paio di mezzi da lavoro, in quello più a sud, è ancora difficile. Ieri mattina c’è stato anche un incidente a Grottammare e nel primo pomeriggio rallentamenti ci sono stati tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso, in direzione sud, e fino a 3 km di coda tra San Benedetto e Pedaso, in direzione nord. Questo nonostante i cantieri fossero stati sospesi nel weekend, altrimenti forse la circolazione sarebbe stata più problematica. I lavori nelle gallerie non cesseranno il 30 giugno, ma andranno avanti fino al 9 luglio.



Nella giornata di oggi tornano i lavori, e la Società Autostrade nei giorni scorsi ha emanato le consuete previsioni del traffico per la settimana, fino al prossimo giovedì compreso, nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e Pescara nord. Bollino giallo verso nord, per tutta la giornata di oggi, e in particolare attenzione al rosso dalle 16 alle 19. Giallo anche nelle prime ore del mattino e in quelle centrali tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, negli altri giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA