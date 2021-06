Stop ai cantieri in A14 nei fine settimana a cominciare da metà giugno nel tratto marchigiano e abruzzese

PORTO SAN GIORGIO - Buone notizie per gli automobilisti che percorrono l'autostrada A14. Dopo le proteste, specie nel fine settimana, per le lunghe code di auto legati ai cantieri del viadotto di Porto San Giorgio e per i lavori nelle gallerie nel tratto marchigiano e teramano, a seguito di un incontro avvenuto oggi, la società Auostrade ha deciso di sospendere i cantieri nei fine settimana a comincviare dal prossimo weekend di metà giugno. Per la fine del mese è invece prevista la conclusione dei lavori nella galleria del tratto fermano.

