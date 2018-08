Dramma sulla spiaggia Turista muore in acqua Inutili i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Allarme questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia centro sud di Porto San Giorgio. Un turista di 82 anni è stato stroncato da un malore mentre stava passseggiando in auto. Inutili i soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono subito intervenuti i bagnini e i sanitari del 118 e i volontari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare. Purtroppo, nonostante i ripetuti cicli di rianimazione, l'uomo è deceduto. Soggiornava in un agriturismo della zona ed era originario della Valle d'Ossola.