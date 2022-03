I cent’anni Eugenia Pompei, festa e auguri dal Comune: è la vedova di Attorresi titolare della storica concessionaria Fiat

PORTO SAN GIORGIO - Cresce il numero dei centenari in città. Grande festa in casa Attorresi-Pompei per il secolo di vita compiuto dalla signora Eugenia.

Venerdì scorso l’anziana donna è stata circondata dall’affetto di parenti, amici, del medico curante Giorgio Marini e dei figli Lucia, Romana e Ferdinando. La neocentenaria è originaria di Monterubbiano ed è la vedova di Luigi Attorresi, già titolare della storica concessionaria Fiat di Fermo.



Nel pomeriggio organizzata anche una piccola conviviale alla quale hanno partecipato il sindaco Nicola Loira e l’assessore Filomena Varlotta che le hanno donato una targa ricordo e un bouquet di fiori facendole gli auguri a nome dell’amministrazione comunale e della città.

