Preleva col bancomat rubato all'anziana al centro commerciale: scoperto e denunciato

PORTO SAN GIORGIO - I carabinieri hanno denunciato un marocchino 43enne residente nel capoluogo per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. A fine di giugno aveva utilizzato una tessera postamat, risultata oggetto di furto, per effettuare alcuni prelievi allo sportello di un ufficio postale, in tutto per 450 euro.

Il postamat era stato rubato quello stesso giorno a un’anziana mentre era impegnata nella spesa in un centro commerciale. Per il 43enne marocchino la segnalazione alla Procura. Si tratta di un volto già noto alle forze dell’ordine per altri reati analoghi. I militari invitano la cittadinanza, soprattutto i più anziani, a non custodire password o credenziali di accesso di bancomat, carte di credito o carte di pagamento, insieme alle tessere o nel portafogli.