Furto in tabaccheria Spariti sigarette e Gratta e vinci per 20mila euro

PONZANO DI FERMO - Furto lampo questa notte nella tabaccheria "La Mongolfiera" di Ponzano di Fermo. Una banda probabilmente di ladri specializzati si è introdotta all'interno dei locali della tabaccheria e in pochissimi minuti ha rubato sigarette per circa 15mila euro, Gratta e vinci per oltre 2mila euro e monente per un migliaio di euro.I ladri sarebbero poi scappati a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sul posto gli agenti del commissariato di Fermo e i carabinieri.Sono in corso le indagini per cercare di risalire all'identità dei ladri ma per il momento ci sono poche tracce.