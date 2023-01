Scambiato per un cinghiale a Ponzano, cane ucciso a fucilate. «Voglio giustizia per il mio Keeran»

PONZANO DI FERMO - Cane ucciso a Ponzano di Fermo. Un cacciatore l’ha scambiato per un cinghiale. «Lo hanno ammazzato sotto i nostri occhi, hanno ucciso il nostro cane con una fucilata, nella nostra proprietà. Ora vogliamo giustizia». A parlare è Claudio Mangini che domenica pomeriggio ha dovuto assistere alla morte del cane della sua compagna Francesca Bertolutti. La vita dell’animale è stata spezzata da una fucilata a Torchiaro, in territorio di Ponzano di Fermo.

Il particolare



Si trattava di uno dei cani attori della coppia, uno degli esemplari che prendono parte alle pellicole che vengono girate sul territorio: il compagno della padrona del cane è infatti un animal trainer. Il cane si chiamava Keeran e viveva con la coppia assieme ad altri 6 esemplari. Domenica, dopo una breve passeggiata, hanno fatto ritorno a casa verso l’ora di pranzo e ne hanno approfittato per lasciare liberi gli animali all’interno della loro proprietà. Keeran deve essersi allontanato un po’ più degli altri, quando il padrone ha sentito distintamente l’esplosione di un colpo di fucile è corso a cercare l’esemplare a quattro zampe. Un cacciatore che si trovava da quella parte ha riferito all’uomo che un cane era stato colpito per sbaglio, scambiato per un cinghiale, anche se nei dintorni non c’era alcun cartello che indicasse la caccia in corso. Quando l’uomo ha ritrovato il cane, in mezzo ai rovi, era ormai senza vita. Ora la coppia vuole giustizia. «Vogliamo che venga tolta la licenza di caccia al responsabile - ha ribadito la proprietaria -. È inaudito che un cane venga scambiato per un cinghiale. Ci siamo anche recati dai carabinieri per sporgere denuncia, ma la competenza è della polizia provinciale. Ora la presenteremo da loro, ma resta il dolore, immane. È vero che sono cani attori ma sono veramente come se fossero di famiglia. Keeran era un bellissimo esemplare giovanissimo, di appena un anno e mezzo».